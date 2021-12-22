Masterchef haftanın 1. eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kim var? Dilara mı, Eren mi, Tahsin mi, Mert mi?

Masterchef kim kazandı? Haftanın 1. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Kimin ismi söylendi? Eleme potasına giden isim kim oldu?

MASTERCHEF 21 ARALIK 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün unlu mamülleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir:

- Açma kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Dereotlu Poğaça kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Simit kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Acı Badem Kurabiyesi kazanan takım : MAVİ TAKIM

- Çatal kazanan takım : MAVİ TAKIM

- Kruvasan kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

- Ay Çöreği kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

SKOR : Kırmızı Takım 5 - 2 Mavi takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı Dilara kazandı. Yapılan oylamada ise Mert en yüksek oyu alarak 1. eleme adayı oldu.

Haftanın 1. eleme adayı : Mert

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