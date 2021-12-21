Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Aralık Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Aralık 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 21 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü unlu mamüller oldu. Toplamda 7 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

- Açma

- Dereotlu Poğaça

- Simit

- Acı Badem Kurabiyesi

- Çatal

- Kruvasan

- Ay Çöreği

MASTERCHEF 21 ARALIK 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün unlu mamülleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir:

- Açma kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM - Dereotlu Poğaça kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM - Simit kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM - Acı Badem Kurabiyesi kazanan takım : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM - Çatal kazanan takım : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM - Kruvasan kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM - Ay Çöreği kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

SKOR : Kırmızı Takım 5 - 2 Mavi takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Kaybeden takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Sonuçlar birazdan açıklanacak.

Kırmızı takım 1. dokunulmazlığı kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

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