Masterchef Güzide kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Güzide Mertcan oldu. Peki, Masterchef Güzide kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Güzide oldu. Peki, Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Güzide hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Güzide All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Güzide kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri Instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı. Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye'de son dörde kalması sonrası takipçisi sayısı hatırı sayılır şekilde arttı. Şu an ise takipçi sayısı 395 bin.

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.

MASTERCHEF GÜZİDE HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Güzide Mertcan 2019 yılında yarıştı ve o sezonu 3. tamamladı.