Masterchef Güzide elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Güzide neden elendi? Masterchef Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2023'te 16 Temmuz Pazar gecesi eleme yaşandı. Güzide, 7 eleme arasından sezonun ilk elenen ismi oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Güzide elendi mi, neden elendi? Masterchef Güzide Mertcan neden yok, elendi mi? Masterchef Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Güzide Mertcan kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Güzide'nin olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Güzide Mertcan elendi mi, neden elendi? Masterchef Güzide Mertcan neden yok, elendi mi? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide yarışmada neden yok?

MASTERCHEF GÜZİDE ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 16 Temmuz 2023 Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Güzide Mertcan olmuştu. Güzide bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri Instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı. Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye'de son dörde kalması sonrası takipçisi sayısı hatırı sayılır şekilde arttı. Şu an ise takipçi sayısı 395 bin.

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.