MASTERCHEF GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ! Güveç Kapama nasıl yapılır, Güveç Kapama malzemeleri neler?

Güveç Kapama tarifi ve Güveç Kapama nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Güveç Kapama yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Güveç Kapama nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

GÜVEÇ KAPAMA MALZEMELERİ NELER?

500 gram kuzu eti veya tavuk eti (isteğe bağlı)

2 su bardağı pirinç

2 adet orta boy domates (küp doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

3 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze maydanoz (süsleme için)

GÜVEÇ KAPAMA NASIL YAPILIR?

Etin Hazırlanması:

Kuzu veya tavuk etini iri kuşbaşı doğrayın.

Güveç kabına veya geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyip etleri mühürleyin.

Etlerin suyunu salıp çekmesini bekleyin, ardından bir kenara alın.

Sebzelerin Kavrulması:

Aynı güveçte yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine doğranmış biber ve domatesleri ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Pirinç Ekleme:

Güzelce yıkanmış pirinci sebzelerin üzerine ilave edip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.

Baharatlama:

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatları ekleyin.

Mühürlenmiş etleri üzerine yerleştirin.

Pişirme: