Masterchef günün menüsü nedir? (Sushi) 16 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 4 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 4 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 16 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Asya Mutfağı menüsü ürünleri yapılacak. Asya Mutfağı menüsü çeşitleri ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 16 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 4 çeşit Sushi yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
16 Ağustos Çarşamba Masterchef günün menüsü:
- Maki
- Temaki
- Uramaki
- Nigiri