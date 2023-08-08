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Masterchef günün menüsü nedir? (Provensal Menü) 8 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

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Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 8 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

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Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Porvensal menüsü ürünleri yapılacak. Provencale menüsü çeşitleri ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 8 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

Bugün 7 çeşit yemek yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.

Masterchef günün menüsü nedir? (Provensal Menü) 8 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

8 Ağustos Salı Masterchef günün menüsü:

  • - Quiche Provencale
  • - Xuixo
  • - Encornets Farcis
  • - Bouillabaisse
  • - Pan Con Tomate
  • - Panisses ve Aioli Sos
  • - Nicoisse Salatası
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