Masterchef günün menüsü nedir? (Mezeler) 10 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi mezeler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar Mezeler ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. Mezeler ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 10 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Mezeler yapılacak. Mezeler menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel Mezeler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi Mezeler'in yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 10 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 11 çeşit Ege mezeleri yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
10 Ağustos Perşembe Masterchef günün menüsü:
- - Deniz Börülcesi Salatası
- - Atom
- - Levrek Marin
- - Beyin Salatası
- - Midye Pilaki
- - Ahtapot Salatası
- - Taze Barbunya Pilaki
- - Arapsaçı
- - Patlıcan Çığırtma
- - Nuraniye
- - Girit Kabağı Tava
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