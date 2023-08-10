Masterchef günün menüsü nedir? (Mezeler) 10 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi mezeler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar Mezeler ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. Mezeler ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 10 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...