Masterchef günün menüsü nedir? (Karayip Yemekleri) 2 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar Karayip Yemekleri ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. Karayip Yemekleri ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 2 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Karayip Yemekleri yapılacak. Karayip Yemekleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel Karayip Yemekleri yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi Karayip Yemekleri'nin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 2 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 7 çeşit Karayip Yemekleri yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
2 Ağustos Çarşamba Masterchef günün menüsü:
- - Keshi Yena
- - Cou Cou & Soslu Levrek
- - Karayip Pilavı
- - Baigan Choka & Sada Roti
- - Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos
- - Mezgit Kızartma
- - Dulce De Leche Cortada