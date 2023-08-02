Masterchef günün menüsü nedir? (Karayip Yemekleri) 2 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar Karayip Yemekleri ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. Karayip Yemekleri ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 2 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...