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Masterchef günün menüsü nedir? (Karadeniz Mutfağı) 5 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

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Masterchef günün menüsü nedir? (Karadeniz Mutfağı) 5 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 5 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

Masterchef günün menüsü nedir? Karadeniz Mutfağımenüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 5 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

Masterchef günün menüsü nedir? (Karadeniz Mutfağı) 5 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Karadeniz Mutfağı menüsü:

- Karalahana Sarması

- Fasulye Diblesi

- Hamsili Pilav

- Isırgan Otu Yemeği

- Fındıklı Ev Baklavası

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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