Masterchef günün menüsü nedir? (Karadeniz Mutfağı) 5 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 5 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...