Masterchef günün menüsü nedir? (Esnaf Lokantası) 15 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 9 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 9 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 15 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Esnaf Lokantası menüsü ürünleri yapılacak. Esnaf Lokantası menüsü çeşitleri ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 15 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 9 çeşit yemek yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
15 Ağustos Salı Masterchef günün menüsü:
- İç Pilavı
- Patlıcan Musakka
- Etli Kuru Fasulye
- Talaş Böreği
- İzmir Köfte
- Yaz Türlüsü
- Elbasan Tava
- Kelle Paça Çorbası
- Kuzu Kapama