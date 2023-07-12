Masterchef günün menüsü nedir? (En Popüler Yemekler) 12 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 12 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te bugün 2021 ve 2022 'de arama motorlarında en çok aratılan yemekler yapılacak. Yemek çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 12 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

12 Temmuz Çarşamba Masterchef günün menüsü:

- Baba Ganoush

- Birria Taco

- Cinnamon Roll

- Mary Me Chicken

- Paneer Pasanda

- Nasi Goreng

- Sugo Di Pomodoro