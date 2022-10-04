Masterchef günün menüsü nedir? (Dünya Sokak Lezzetleri) 4 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 9 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 9 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 4 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...