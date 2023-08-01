Masterchef günün menüsü nedir? (Dolmalar Menüsü) 1 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi dolmalar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 10 çeşit dolma ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 10 çeşit dolma ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 1 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...