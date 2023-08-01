Masterchef günün menüsü nedir? (Dolmalar Menüsü) 1 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi dolmalar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 10 çeşit dolma ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 10 çeşit dolma ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 1 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te dolma ürünleri yapılacak. Dolma çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel dolmalar yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi dolmaların yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 1 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 10 çeşit dolma yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
1 Ağustos Salı Masterchef günün menüsü:
- - Mumbar dolması
- - Kaburga dolması
- - Lahana dolması
- - Şıhıl Mahşi
- - Kavun dolması
- - Kalamar dolması
- - Şalgam dolması
- - Pirinçli elma dolması
- - Kofik dolması
- - Girit kabağı dolması