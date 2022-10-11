Masterchef günün menüsü nedir? (Dolma Çeşitleri) 11 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 8 çeşit dolma ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 8 çeşit dolma ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 11 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...