Masterchef günün menüsü nedir? (Dolma Çeşitleri) 11 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 8 çeşit dolma ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 8 çeşit dolma ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 11 Ekim Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Dolma Çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 11 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Dolma çeşitleri menüsü:
- - Kaburga dolması
- - Mumbar dolması
- - Kavun dolması
- - Karışık kuru dolmalar
- - Kabak dolması
- - Biber dolması
- - Bıldırcın dolması
- - Domates dolması