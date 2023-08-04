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Masterchef günün menüsü nedir? (Çikolata Menüsü) 4 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi tatlılar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

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Masterchef 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Yarışmacılar Çikolata Menüsü ile ödül oyununa çıkacak. Çikolata menüsü ile yarışmacılar ödül oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 4 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Çikolata ile tatlılar yapılacak. Çikolata menüsü ne? Masterchef'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Bugün birbirinden güzel Çikolata ile tatlılar yapılacak. İzleyiciler günün menüsünde hangi Çikolata menülerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 4 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

Bugün Çikolatadan 7 çeşit tatlı yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.

Masterchef günün menüsü nedir? (Çikolata Menüsü) 4 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi tatlılar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

4 Ağustos Cuma Masterchef günün menüsü:

  • - Brownie
  • - Çikolatalı Mousse
  • - Supangle
  • - Çikolatalı Islak Kek
  • - İrmik Kremalı Çikolatalı Tart
  • - Çikolatalı Sufle
  • - Orman Meyveli ve Beyaz Çikolatalı Panna Cotta
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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