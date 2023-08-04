Masterchef günün menüsü nedir? (Çikolata Menüsü) 4 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi tatlılar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Yarışmacılar Çikolata Menüsü ile ödül oyununa çıkacak. Çikolata menüsü ile yarışmacılar ödül oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 4 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...