Masterchef günün menüsü nedir? (Balık ve Sebze) 13 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 10 çeşit ürün ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 10 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 13 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te bugün 2021 ve 2022 'de arama motorlarında en çok aratılan yemekler yapılacak. Yemek çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 13 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

13 Temmuz Perşembe Masterchef günün menüsü:

Günün özel bir menüsü yok. Bugün yarışmacılar 10 balık ve 10 sebze çeşidinden yemekler yapacak.

Düellolar şöyle: