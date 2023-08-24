Masterchef günün menüsü nedir? (Azerbaycan Mutfağı) 24 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. Azerbaycan Mutfağı'ndan 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 24 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...