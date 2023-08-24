Masterchef günün menüsü nedir? (Azerbaycan Mutfağı) 24 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. Azerbaycan Mutfağı'ndan 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 24 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te Azerbaycan Mutfağı menüsü yapılacak. Azerbaycan Mutfağı çeşitleri ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 24 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün Azerbaycan Mutfağı'ndan 5 çeşit yemekler yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
24 Ağustos Perşembe Masterchef günün menüsü:
- - Dovga Çorbası
- - Göy Qutabı
- - Kütüm Balığı Levengisi
- - Şah Pilavı
- - Karabağ Ketesi