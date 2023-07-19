Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülkeden 7 Yerel Lezzet) 19 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 19 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...