Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülke 7 Pilav) 26 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi pilavlar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit pilav ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit pilav ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 26 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te 7 Ülke 7 Pilav ürünleri yapılacak. Pilav çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel pilavlar yapılacak. İzleyiciler günün menüsünde hangi pilavların yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 26 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün dünyanın 7 ülkesinden 7 popüler pilav yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
26 Temmuz Çarşamba Masterchef günün menüsü:
- - Biryani
- - Kızarmış Pilav
- - Patatesli Tahdig
- - Onigiri
- - Paella
- - Mantarlı Risotto
- - Özbek Pilavı