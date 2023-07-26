Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülke 7 Pilav) 26 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi pilavlar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit pilav ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit pilav ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 26 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...