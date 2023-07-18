Masterchef günün menüsü nedir? (7 Bölge 7 Tatlı) 18 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi tatlılar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit tatlı ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit tatlı ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 18 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te 7 Bölge 7 Tatlı ürünleri yapılacak. Tatlı çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel tatlılar yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi tatlıların yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 18 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün ülkemizin 7 bölgesinden 7 popüler tatlı yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
18 Temmuz Salı Masterchef günün menüsü:
- Cezerye
- Fırın Sütlaç
- Kadayıf Dolması
- Katmer
- Laz Böreği
- Nevzine
- Şambali