Masterchef günün menüsü nedir? (7 Bölge 7 Tatlı) 18 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi tatlılar çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit tatlı ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit tatlı ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 18 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...