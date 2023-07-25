Masterchef günün menüsü nedir? (7 Bölge 7 Börek) 25 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi börekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit börek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit börek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 25 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te 7 Bölge 7 Börek ürünleri yapılacak. Börek çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel börekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi böreklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 25 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün ülkemizin 7 bölgesinden 7 popüler börek yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
25 Temmuz Salı Masterchef günün menüsü:
- - Adana Böreği
- - Pırasalı Börek
- - Çi Börek
- - Paşa Böreği
- - Kavurmalı Gömme
- - Zeytinli Börek
- - Ispanaklı Nokul