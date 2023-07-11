Masterchef günün menüsü nedir? (7 Bölge 7 Ana Yemek) 11 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 11 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? 7 bölge 7 ana yemek çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 11 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
11 Temmuz Salı Masterchef 7 Bölge 7 Ana Yemek menüsü:
- - Grida Buğulama - Akdeniz bölgesi
- - Yenidünya Kebabı - Güneydoğu Anadolu bölgesi
- - Çirleme - İç Anadolu bölgesi
- - Çiporta - Ege bölgesi
- - Karalahana Sarma - Karadeniz bölgesi
- - Çökelekli Hingel - Doğu Anadolu bölgesi
- - Ciğer Sarma - Marmara bölgesi