Masterchef günün menüsü nedir? (7 Bölge 7 Ana Yemek) 11 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 11 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...