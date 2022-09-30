Masterchef günün menüsü nedir? 30 Eylül Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün dış oyunda Darülaceze'ye gidildi. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile düelloya çıkacak. 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 30 Eylül Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 30 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
- Süzme Mercimek Çorbası
- Barbunya Pilaki
- Zeytinyağlı Yaprak Sarma
- Palamut Tava ve Roka Salatası
- Su Muhallebisi