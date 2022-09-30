Masterchef günün menüsü nedir? 30 Eylül Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün dış oyunda Darülaceze'ye gidildi. Yarışmacılar 5 çeşit yemek ile düelloya çıkacak. 5 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 30 Eylül Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...