Masterchef günün menüsü nedir? 18 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi ekmekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Yarışmacılar 11 çeşit ekmek ile ödül oyununa çıkacak. 11 çeşit ekmek ile yarışmacılar ödül oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 18 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te ekmekler menüsü yapılacak. Ekmekler özel menüsü çeşitleri ne? Masterchef'te bugün haftanın ödül oyunu oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 18 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 11 çeşit ekmek yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
18 Ağustos Cuma Masterchef günün menüsü:
- Çavdar Ekmeği
- Focaccia
- Brioche
- Bretzel
- Baget
- Simit
- English Muffin
- Bun
- Sac Ekmeği
- Bazlama
- Glutensiz Ekmek