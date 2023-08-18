Masterchef günün menüsü nedir? 18 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi ekmekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?

Masterchef 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Yarışmacılar 11 çeşit ekmek ile ödül oyununa çıkacak. 11 çeşit ekmek ile yarışmacılar ödül oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 18 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...