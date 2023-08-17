Masterchef günün menüsü nedir? 17 Ağustos 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 çeşit yemek ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 4 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 17 Ağustos Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
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MASTERCHEF 17 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 7 çeşit yemek yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
17 Ağustos Perşembe Masterchef günün menüsü:
- Muhammara ve Biberli Ekmek
- Analıkızlı
- Lahmacun
- Karışık Kuru Dolma
- Gavurdağı Salatası
- Tepsi Kebabı
- Astarlı Sütlaç