Masterchef 2023'te bugün haftanın 7. eleme adayı belirlenecek. 2 turdan oluşacak olan oyunda en kötü tabağı çıkartan kişi haftanın 7. ve son eleme adayı olacak. Peki, Masterchef günün kaybeden ismi kim oldu? 15 Temmuz Masterchef 2023 haftanın 7. eleme adayı kim oldu, üst tura çıkanlar kim? Haftanın eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Peki, Masterchef günün kaybeden ismi kim oldu, 7. eleme adayı kim? 15 Temmuz Masterchef 2023 haftanın 7. eleme adayı kim oldu, üst tura çıkanlar kim? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BUGÜN İLK TURDA KAZANANLAR KİMLER, 2. HAFTAYI GARNATİLEYENLER KİMLER?

İlk turun sonunda Masterchef 2. haftaya kalan yarışmacılar şöyle:

- Burcu

- Esra

- Suna

- Ayaz

- Tahsin

MASTERCHEF 2. TURDA KİMLER KALDI?

İkinci turda yarışan isimler şöyle:

- Güzide

- Dilara

- Tolga

- Büşra

- Tanya

- Çağatay

- Sefa

- Eda

MASTERCHEF 2. TURDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

İkinci ve son turdaki ürünler kuşkonmaz ve kayısı oldu. Yarışmacılar bu iki üründen güzel tabaklar çıkartmaya çalışacak. En kötü tabak haftanın 7. eleme adayı olacak.

MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

2. turda en kötü tabağı yapan isim haftanın 7. eleme adayı olacaktır. Henüz sıralama açıklanmadı. İkinci turda toplam 8 kişi yarışıyor.