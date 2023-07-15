Masterchef günün kaybeden ismi kim oldu, 7. eleme adayı kim? 15 Temmuz Masterchef 2023 haftanın 7. eleme adayı kim oldu, üst tura çıkanlar kim?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 7. eleme adayı belirlenecek. 2 turdan oluşacak olan oyunda en kötü tabağı çıkartan kişi haftanın 7. ve son eleme adayı olacak. Peki, Masterchef günün kaybeden ismi kim oldu? 15 Temmuz Masterchef 2023 haftanın 7. eleme adayı kim oldu, üst tura çıkanlar kim? Haftanın eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Peki, Masterchef günün kaybeden ismi kim oldu, 7. eleme adayı kim? 15 Temmuz Masterchef 2023 haftanın 7. eleme adayı kim oldu, üst tura çıkanlar kim? İşte ayrıntılar...
İlk turun sonunda Masterchef 2. haftaya kalan yarışmacılar şöyle:
- - Burcu
- - Esra
- - Suna
- - Ayaz
- - Tahsin
İkinci turda yarışan isimler şöyle:
- - Güzide
- - Dilara
- - Tolga
- - Büşra
- - Tanya
- - Çağatay
- - Sefa
- - Eda
İkinci ve son turdaki ürünler kuşkonmaz ve kayısı oldu. Yarışmacılar bu iki üründen güzel tabaklar çıkartmaya çalışacak. En kötü tabak haftanın 7. eleme adayı olacak.
2. turda en kötü tabağı yapan isim haftanın 7. eleme adayı olacaktır. Henüz sıralama açıklanmadı. İkinci turda toplam 8 kişi yarışıyor.
- 7. eleme adayı : Henüz belli olmadı