Masterchef Gülşah kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Gülşah Suna oldu. Peki, Masterchef Gülşah Suna kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Gülşah Suna oldu. Peki, Masterchef Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Gülşah Suna hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Gülşah Suna All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Gülşah Suna ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

Gülşah Suna, 31 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Masterchef 2020'de yarışan Gülşah Suna, Masterchef 2019'a da katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.

Gülşah Suna 2020 Masterchef'te tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Gülşah Suna'nın İnstagram'da 59 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "gulsah_suna" şeklindedir.

Gülşah Suna Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

MASTERCHEF GÜLŞAH HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Gülşah Suna 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.