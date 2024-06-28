MasterChef Gülçin kimdir? 2024 Masterchef Gülçin Yıldız kaç yaşında, nereli, nereli, elendi mi bir üst tura geçti mi?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Gülçin kimdir? MasterChef 2024 Gülçin kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2024 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır..

MASTERCHEF GÜLÇİN YILDIZ KİMDİR?

Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra yemek alanında kendisini gelişmiştir. Gülçin fenerbalığı tarifi ile yarışmaya katıldı.