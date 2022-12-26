Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor?
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Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen yarışmacılardan bir tanesi de Görkem Ünal oluyor ve Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor? Gibi birçok soru merak ediliyor. Peki, Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor?
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MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?
Masterchef yarışmacısı olan Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.