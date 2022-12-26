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Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor?

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Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor?

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen yarışmacılardan bir tanesi de Görkem Ünal oluyor ve Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor? Gibi birçok soru merak ediliyor. Peki, Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor?

25 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı25 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı

Masterchef Görkem kimdir? Sorusu, birçok izleyici tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Sorularını yanıtladık. Peki, Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem ne iş yapıyor?

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı olan Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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