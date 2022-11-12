Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef sevilerek takip ediliyor. Masterchef 2022 yarışmacısı olan Görkem Ünal'ın hayatı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? sorusu aratılıyor. Peki, Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Masterchef Görkem kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programının yarışmacısı olan Görkem Ünal, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Görkem kimdir? MasterchefGörkem Ünal kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?
Masterchef yarışmacısı olan Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.