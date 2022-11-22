MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem İnstagram hesabı! Görkem Ünal kaç yaşında, nereli?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Görkem'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem İnstagram hesabı! Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Görkem'in hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Görkem Ünal'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem İnstagram hesabı! Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı olan Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, MasterChef yarışmasında yarışmacıdır.
MASTERCHEF GÖRKEM İNSTAGRAM HESABI!
Görkem Ünal, İnstagram hesabında @grkmunl kullanıcı adıyla 26,3 bin takipçisi bulunmaktadır.