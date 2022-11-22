MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem İnstagram hesabı! Görkem Ünal kaç yaşında, nereli?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Görkem'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem İnstagram hesabı! Görkem Ünal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...