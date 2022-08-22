Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında yer alan Masterchef programı ana kadroya girecek olan yarışmacılarını seçiyor! Peki kadroya katılmayı başaran Masterchef görkem kimdir? Görkem Demiral Kimdir? Masterchef 2022 yarışmacısı Görkem Demiral!

Masterchef programının bu hafta içerisinde yayınlanan 35. Bölüm ile ana kadroya katılacak olan 9. kişi belli oldu. Masterchef 2022 yılının ana kadrosuna katılmaya hak kazanan 9. isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ana kadroya katılmaya hak kazanan Masterchef görkem birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki kadroya katılmayı başaran Masterchef görkem kimdir? Görkem Demiral Kimdir? Masterchef 2022 yarışmacısı Görkem Demiral.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Görkem Demiral, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirlidir. Yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 6 yıldır bu mesleği yapan Görkem, farklı restoranlarda ve otellerde çalışmıştır.Masterchef yarışmasında ana kadroya girecek olan 16 isimden birisi olarak belirlenmiştir.

MASTERCHEF 9. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Türkiye'de oldukça sevilen programlar arasında yer alan Masterchef programı birçok kişi tarafından oldukça sıkı takip ediliyor. Masterchef 2022 programında ana kadroya katılan yarışmacılar da merak edilenler arasında yer alıyor. Masterchef 35. Bölüm ile ana kadroya katılan isim Görkem Demiral olarak açıklandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.