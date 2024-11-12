Üye Girişi
Haberler

MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler!

MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Goan fish curry tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel goan fish curry hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında goan fish curry hazırladı. Peki, goan fish curry tarifi nedir? Goan fish curry nasıl yapılır? Goan fish curry nedir?

Hint mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif goan fish curry aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry nedir? Goan fish curry nasıl yapılır, goan fish curry yapılırken nelere dikkat edilir?

GOAN FİSH CURRY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
  • 1 yemek kaşığı kişniş tozu
  • 5 kuru Keşmir
  • biberi 1 yemek kaşığı kimyon tohumu 1 çay kaşığı
  • demirhindi tozu
  • 1 çay kaşığı zerdeçal tozu
  • 5 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 10 ml su
  • 3 çay kaşığı bitkisel yağ
  • 1 küçük soğan incecik doğranmış
  • 1 küçük domates incecik doğranmış
  • 180 gr kral balığı
  • 2/3 su bardağı su (gerekirse daha fazla ekleyin)
  • 2 yeşil biber
  • Tuz (damak tadınıza göre )
  • 1 kutu Hindistan cevizi sütü (100 ml)

GOAN FİSH CURRYTARİFİ

Adım 1- 1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı kişniş tozu, 5 kuru Keşmir biberi, 1 yemek kaşığı kimyon tohumu, 1 tatlı kaşığı demirhindi tozu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı zencefil ve 10 ml suyu birlikte öğütüp pürüzsüz bir macun haline getirin.

Adım 2- Şimdi bir tavayı ısıtın ve 3 çay kaşığı bitkisel yağı ve doğranmış soğanları ekleyin. Altın rengi kahverengi olana kadar soteleyin.

Adım 3 – Şimdi doğranmış domatesleri ekleyin ve karışımı kıyma makinesinden tavaya dökün.

Adım 4 – Birkaç dakika pişirin ve ardından 2/3 su bardağı su ekleyin

Adım 5 – Şimdi tencereye 2 adet yeşil biberi (ortadan ikiye bölünmüş) ve 2 adet kuru kırmızı biberi ekleyin.

Adım 6 – Karışımı karıştırın ve köri pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişirin, ardından kral balığı parçalarını ekleyin.

Adım 7 – Karışıma 100 ml Hindistan cevizi sütü ekleyin ve ocağı kapatmadan önce 2-3 dakika pişirin.

Adım 8 – Köriyi bir kasede pilavla (beyaz veya esmer) servis edin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'in tepkilere yanıtı dikkat çekti

 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı

Cansız bedeni gölette bulunan başkandan geriye sitem dolu mektup kaldı
Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük

Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasını CHP böyle gördü: Bizim düşündüğümüzden daha büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu? Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar? MasterChef Pakora tarifi! En güzel pakora tarifi! Pakora tarifi nasıl yapılır? Pakora için malzemeler! Uzak Şehir karakterleri kim? Uzak Şehir Cihan kim? Uzak Şehir Alya kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.