MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler!

Hint mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif goan fish curry aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry nedir? Goan fish curry nasıl yapılır, goan fish curry yapılırken nelere dikkat edilir?

GOAN FİSH CURRY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı kişniş tozu

5 kuru Keşmir

biberi 1 yemek kaşığı kimyon tohumu 1 çay kaşığı

demirhindi tozu

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

5 diş sarımsak

1 çay kaşığı zencefil

10 ml su

3 çay kaşığı bitkisel yağ

1 küçük soğan incecik doğranmış

1 küçük domates incecik doğranmış

180 gr kral balığı

2/3 su bardağı su (gerekirse daha fazla ekleyin)

2 yeşil biber

Tuz (damak tadınıza göre )

1 kutu Hindistan cevizi sütü (100 ml)

GOAN FİSH CURRYTARİFİ

Adım 1- 1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı kişniş tozu, 5 kuru Keşmir biberi, 1 yemek kaşığı kimyon tohumu, 1 tatlı kaşığı demirhindi tozu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı zencefil ve 10 ml suyu birlikte öğütüp pürüzsüz bir macun haline getirin.

Adım 2- Şimdi bir tavayı ısıtın ve 3 çay kaşığı bitkisel yağı ve doğranmış soğanları ekleyin. Altın rengi kahverengi olana kadar soteleyin.

Adım 3 – Şimdi doğranmış domatesleri ekleyin ve karışımı kıyma makinesinden tavaya dökün.

Adım 4 – Birkaç dakika pişirin ve ardından 2/3 su bardağı su ekleyin

Adım 5 – Şimdi tencereye 2 adet yeşil biberi (ortadan ikiye bölünmüş) ve 2 adet kuru kırmızı biberi ekleyin.

Adım 6 – Karışımı karıştırın ve köri pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişirin, ardından kral balığı parçalarını ekleyin.

Adım 7 – Karışıma 100 ml Hindistan cevizi sütü ekleyin ve ocağı kapatmadan önce 2-3 dakika pişirin.

Adım 8 – Köriyi bir kasede pilavla (beyaz veya esmer) servis edin.