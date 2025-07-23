MasterChef Gizem kimdir, kaç yaşında nereliı? MasterChef Gizem elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Masterchef Türkiye'de jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya. Yarışmada her bölüm yeni yetenekler keşfediliyor ve izleyici, başarılı yarışmacıları desteklemek için ekran başına kilitleniyor. Peki, Gizem hakkında neler biliyoruz: Nerede doğdu, kaç yaşında, sosyal medyada aktif mi? MasterChef Gizem elendi mi sorusunun yanıtı da heyecanla bekleniyor…

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024–2025 sezonu finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gece sonunda şampiyonluk kupasını Onur kaldırdı ve MasterChef tarihine adını yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025–2026 MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinde bir değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında, önceki sezondan tanıdığımız üç usta şef izleyiciyle buluşuyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF GİZEM KİMDİR?

Yarışmaya Fethiye'den katılan Gizem Bayer'in asıl ilgi alanı turizm. Bir acente işletmecisi olan Gizem, profesyonel anlamda aşçılık yapmıyor ancak mutfağın enerjisine bayılıyor ve bu ortamda zaman geçirmek onu mutlu ediyor.

MASTERCHEF GİZEM ELENDİ Mİ?

MasterChef'te Gizem, ana kadroya girmek için sürdürüyor mücadelesini sürdürüyor.