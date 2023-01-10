Masterchef gelecek sene yok mu, bitiyor mu? Masterchef seneye yok mu, 2023 yapılmayacak mı?

Masterchef 2022 finali TV8'de canlı yayın ile ekranlara geldi. Masterchef şefleri Masterchef'in gelecek sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Masterchef gelecek yıl önümüzdeki sene yok mu, bitiyor mu? Masterchef seneye yok mu, 2023 yapılmayacak mı?

Masterchef şampiyon kim BELLİ OLDU! KIVANÇ MI, METİN Mİ? Masterchef final kim kazandı? Masterchef birincisi kim, şampiyonu kim oldu?

Masterchef seneye var mı, yok mu? Masterchef 2022 finali TV8'de canlı yayın ile ekranlara geldi. Masterchef şefleri Masterchef'in gelecek sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Masterchef gelecek yıl önümüzdeki sene yok mu, bitiyor mu? Masterchef seneye yok mu, 2023 yapılmayacak mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF SENEYE VAR MI, YOK MU?

Masterchef gelecek sezon All Star ekibi ile ekranlara gelecek. Masterchef'in All Star ekibinde geçmiş sezonlardaki en iyi yarışmacıların yer alması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.