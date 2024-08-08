MasterChef gazpacho tarifi! En güzel gazpacho tarifi! Gazpacho tarifi nasıl yapılır? Gazpacho için malzemeler!

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif gazpacho aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, gazpacho tarifi nasıl yapılır? Gazpacho nedir? Gazpacho nasıl yapılır, gazpacho yapılırken nelere dikkat edilir

GAZPACHO MALZEMELERİ

2 kg domates

3 Salatalık

3 Diş Sarımsak

3 bölme

1 Yeşil biberler

3 Küçük soğan

Sızma zeytinyağı

Sirkesi

Tuz

1 Domatesleri, salatalıkları, soğanları ve sarımsakları soyun. Biberleri yıkayın.

2 Malzemeleri parçalara ayırın ve geniş bir salata kasesine koyun; yağı, sirkeyi ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

3 Karışımı mutfak robotunda ezerek çok ince bir püre elde edin. Süzün ve bir bardak su ekleyin.

4 Tatmak için tuz ve sirke ile tatlandırın ve baharatlayın. Servis yapmadan önce en az 1 saat buzdolabında bekletin.

5 Küçük parçalar halinde domates, salatalık, doğranmış soğan ve krutonla servis yapın.