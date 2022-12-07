Tv8 ekranlarının sevilen programı olan Masterchef'te geçtiğimiz günlerde duygusal anlar yaşandı. İlk günden beri sevilerek takip edilen Gamze, Masterchef yarışmasına veda etti. Gamze'nin yarışmaya veda etmesinin üzerine Acun Ilıcalı'nın Gamze için yaptığı jest, herkes tarafından takdir edildi. Arama motorlarında ise MasterChef Gamze'ye Acun Ilıcalı'nın jesti ne? Acun Ilıcalı MasterChef Gamze hediyesi ne oldu? soruları aratıldı.

Masterchef'te yarışmaya veda eden isim olan Gamze'ye Acun Ilıcalı'dan büyük bir jest geldi. Ekranların sevilen programında 5 çocuk annesi olan Gamze'nin Masterchef hayallerine veda etmesi üzerine Acun Ilıcalı'dan gelen hediye merak edildi. MasterChef Gamze'ye Acun Ilıcalı'nın jesti ne? Acun Ilıcalı MasterChef Gamze hediyesi ne oldu?

MASTERCHEF GAMZE'YE ACUN ILICALI'NIN JESTİ NE?

Masterchef hayallerine veda eden Gamze için Acun Ilıcalı bir jest yaptığı iddia ediliyor. İddialara göre ise Acun Ilıcalı'nın Gamze'nin 5 çocuğunun da eğitim masraflarını üstlendiği yönünde. Sosyal medyada gündem olan jest hakkında vatandaşlar ise Acun Ilıcalı'ya övgüler yağdırdı.

Yarışmanın ikinci etabına kalan Tolga ve Gamze, Danilo Zanna'nın "Bruschetta" tabağını yapmaya çalıştı. Zanna'nın imza tabağına en uzak tabağı çıkaran Gamze, MasterChef Türkiye'den elendi. Gamze'nin vedasının ardından konuşan Somer Sivrioğlu "Geçen yıl 2. turda elenmiştin. Bu yıl MasterChef'i 9. olarak tamamladın. İnanılmaz bir gelişme gösterdin. 'Hem çocuklarına hem de hayallerini erteleyen kadınlara örnek olmak istiyorum' demiştin. Bence bu örneği fazlasıyla onlara gösterdin. Senin yolun buraya kadarmış. O çok özlediğin çocuklarına bugün itibariyle kavuşuyorsun" dedi. Şeflerden aldığı övgüler karşısında duygusal anlar yaşayan Gamze, "Burada yemekler yaptık. Bazen kötü bazen de iyi... Hepsini siz tattırdım. Başka insanların hayali olan bir şey bu. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim. Yaşamak bir hayatın içinde var olmaksa eğer benim de yolum buradan geçti diyeceğim. Kazandıklarımı cebime koyup erken de olsa buradan veda edeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.