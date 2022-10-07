MasterChef Gamze bu sezon ana kadroya katılan ikinci isim oldu. İlk turda sakatat şöleni yaşatan Gamze Tosun, hazırladığı şırdan, mumbar ve beyin salatası ile şeflerin üçünden de evet oyu alarak bir üst tura yükselmişti. Peki, Masterchef Gamze Tosun kimdir? Masterchef Gamze Tosun kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun hayatı ve biyografisi nedir?

Yemek yapmayı çok seven Gamze, MasterChef Türkiye yarışmasına geçen sene de katılmış ancak erken elenmiş bir isim. Peki, Masterchef Gamze Tosun kimdir? Masterchef Gamze Tosun kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR?

MasterChef Gamze Tosun 34 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Evli ve 5 çocuk annesi olan Gamze Tosun, ev hanımı.

Yemek yapmayı çok seven Gamze, MasterChef Türkiye yarışmasına geçen sene de katılmış ancak erken elenmiş bir isim. Hırslı yarışmacı elenmesinin ardından İBB'nin meslek kurslarına katılarak aşçılık eğitimi almış.

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kurslarından sertifika alan Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde öğrenciliği devam ediyor.

Gamze Tosun MasterChef Türkiye'nin ilk turunda sakatat şöleni yaşatmış, hazırladığı şırdan, mumbar ve beyin salatası ile Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden 3 evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

Düellolarda Burcu ve Cemal ile eşleşen MasterChef Gamze, şeflerin istediği taş kadayıf tabağını en iyi hazırlayan isim oldu ve rakiplerini geride bırakarak ana kadro seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Ana kadro seçmelerinde şefler yarışmacılardan empanadas hazırlamaları istendi. Gamze Tosun en iyi tabağı hazırlayan 8 yarışmacı arasında girdi.

Son olarak yaratıcılık turunda ana ürünü taze fasulye olan tabak hazırlayan yarışmacılardan verilen süre içerisinde en başarılı tabağı hazırlayan isim Gamze Tosun oldu.