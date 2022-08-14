Masterchef Gamze kimdir? Masterchef Gamze kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Gamze kimdir? Masterchef Gamze kaç yaşında? Masterchef Gamze nereli? Ayşegül Tosun instagram hesabı var mı?

Masterchef Ayşegül kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Gamze kimdir? Masterchef Gamze kaç yaşında? Masterchef Gamze nereli? Gamze Tosun instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Masterchef Gamze'nin soyadı Tosun'dur. Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir. Yarışmaya geçen sene de katılan Gamze Tosun 2. turda yarışmaya veda etmişti. Bu yıl jürilere sakatat yemekleri yapacak. Gamze Tosun, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarıştı. Gamze Hanım jürilerden 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. Masterchef 2 Ağustos günü 3. eleme turunda Gamze Tosun en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 2. isim olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR