TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Gamze Tosun'un hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze Tosun mesleği ne? Gamze Tosun Instagram hesabı ne?

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Yarışmacılardan Gamze Tosun'un hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Gamze Tosun'un hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze Tosun mesleği ne? Gamze Tosun Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Gamze Tosun 34 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Evli ve 5 çocuk annesi olan Gamze Tosun, ev hanımı. Yemek yapmayı çok seven Gamze, MasterChef Türkiye yarışmasına geçen sene de katılmış ancak erken elenmiş bir isim. Hırslı yarışmacı elenmesinin ardından İBB'nin meslek kurslarına katılarak aşçılık eğitimi almış. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kurslarından sertifika alan Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde öğrenciliği devam ediyor.

MASTERCHEF GAMZE TOSUN MESLEĞİ NE?

Gamze Tosun MasterChef Türkiye'nin ilk turunda sakatat şöleni yaşatmış, hazırladığı şırdan, mumbar ve beyin salatası ile Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden 3 evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Düellolarda Burcu ve Cemal ile eşleşen MasterChef Gamze, şeflerin istediği taş kadayıf tabağını en iyi hazırlayan isim oldu ve rakiplerini geride bırakarak ana kadro seçmelerine katılma hakkı elde etti. Ana kadro seçmelerinde şefler yarışmacılardan empanadas hazırlamaları istendi. Gamze Tosun en iyi tabağı hazırlayan 8 yarışmacı arasında girdi.

Son olarak yaratıcılık turunda ana ürünü taze fasulye olan tabak hazırlayan yarışmacılardan verilen süre içerisinde en başarılı tabağı hazırlayan isim Gamze Tosun oldu.