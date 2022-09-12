Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Gamze Tosun'un yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Gamze Tosun kaç yaşında? Masterchef Gamze'nin doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Gamze Tosun'un yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Gamze kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Gamze Tosun kimdir?

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Gamze Tosun Masterchef 2022'nin en büyük yarışmacılarından birisidir. Gamze Tosun 34 yaşındadır. Doğum tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir.

GAMZE TOSUN KİMDİR?

Masterchef Gamze'nin soyadı Tosun'dur. Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir. Yarışmaya geçen sene de katılan Gamze Tosun 2. turda yarışmaya veda etmişti. Bu yıl jürilere sakatat yemekleri yapacak. Gamze Tosun, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarıştı. Gamze Hanım jürilerden 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. Masterchef 2 Ağustos günü 3. eleme turunda Gamze Tosun en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 2. isim olmaya hak kazandı.