Masterchef 2022 devam ederken yarışmacıların eşleri kimlerdir, çocukları kimdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Gamze Tosun oldu. Peki, Masterchef Gamze evli mi, çocuğu var mı, eşi kimdir? Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir? İşte detaylar...

Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Gamze Tosun evli mi merak ediliyor. Peki, Masterchef Gamze evli mi, kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Gamze Tosun kimdir?

MASTERCHEF GAMZE TOSUN EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Masterchef Gamze Tosun evli ve 34 yaşındadır. Gamze Tosun 5 çocuk annesidir.

GAMZE TOSUN KİMDİR?

Masterchef Gamze'nin soyadı Tosun'dur. Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir. Yarışmaya geçen sene de katılan Gamze Tosun 2. turda yarışmaya veda etmişti. Bu yıl jürilere sakatat yemekleri yapacak. Gamze Tosun, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarıştı. Gamze Hanım jürilerden 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. Masterchef 2 Ağustos günü 3. eleme turunda Gamze Tosun en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 2. isim olmaya hak kazandı.