TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef Gamze elendi mi? Gamze neden yok? soruları gündeme geliyor. Merakla takip edilen yarışmada elenen isim merak edilirken Masterchef Gamze elendi mi? Gamze neden yok? soruları da araştırıldı.

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 17 Eylül 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Arama motorlarında ise izleyiciler Masterchef Gamze elendi mi? Gamze neden yok? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF GAMZE ELENDİ Mİ?

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Gamze oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros arasında yapılan gecenin en başarısız yemeğini yapan Gamze hayallerine veda etti.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN YEMEĞİNİ YAPTILAR

Yarışmacılar ilk etapta Pikan Cevizi ve kekik kullanarak en lezzetli ve yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı. Oyununun sonunda en lezzetli yemeği yapan isimler Dilara, Sergen ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan Gamze, Eda, Sefa ve Ayaz ikinci tura kalarak Mehmet Yalçınkaya'nın Tavuk Ciğerli Mousse yemeğini yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan Gamze MasterChef All Star'dan elendi.

"BURAYA KADAR DİRENEBİLDİM"

Yarışmanın iddialı isimlerinin başında gelen Gamze ise veda konuşmasında "Potalar motivasyonumuzu etkiliyor. Görevim ve nasibim buraya kadarmış. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Adapte olamadan gidiyorum, benim için erken bir veda. Buraya kadar direnebildim" dedi.

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Gamze Tosun 34 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Evli ve 5 çocuk annesi olan Gamze Tosun, ev hanımı. Yemek yapmayı çok seven Gamze, MasterChef Türkiye yarışmasına geçen sene de katılmış ancak erken elenmiş bir isim. Hırslı yarışmacı elenmesinin ardından İBB'nin meslek kurslarına katılarak aşçılık eğitimi almış.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?