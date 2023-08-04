MasterChef fragmanı İZLE! MasterChef Türkiye All Star 47. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef All Star'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. MasterChef Türkiye All Star 47. Bölüm fragmanı bir süredir izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, MasterChef Türkiye All Star 47. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte MasterChef fragmanı İZLE!

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Masterchef Türkiye All Star 47. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, son bölümü izleyen izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Yeni bölüm fragmanını merak eden vatandaşlar internet üzerinde yeni bölümlere dair araştırmalarını sürdürüyor. Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasıAll Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Peki, MasterChef Türkiye All Star 47. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte MasterChef fragmanı İZLE!

MASTERCHEF FRAGMANI İZLE

MasterChef Türkiye All Star 47. Bölüm fragmanı 8 Ağustos Cuma günü izleyiciler ile buluştu. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümde MasterChef Türkiye All Star yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

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MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam eleme adayı belli oldu. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Azize oldu.

MasterChef All Star yarışmasının 5. ve 6. eleme adayları, 3 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonucunda netlik kazandı. Yarışmacılar, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan beş çeşit yemeği hazırlamak için büyük bir mücadele verdi. Gecenin sonunda MasterChef eleme adayları olarak Berker ve Çağatay belirlendi.