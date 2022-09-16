Masterchef fragman yayınlandı mı? Masterchef yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Kim elendi? Masterchef 73. Bölüm fragmanı izle!

Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak edilen, Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. İzleyicileri tarafından heyecanla beklenen Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? İşte Masterchef 73. Bölüm fragmanı izle!

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında yer alan Masterchef programı, izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. 16 Eylül tarihinde yayınlanacak olan Masterchef 73. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki birçok kişi tarafından beklenilen Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? İşte Masterchef 73. Bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında birinci sırada yer alan Masterchef programı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'da izleyicileriyle buluşuyor. Televizyonda TV8 üzerinde yayınlanan Masterchef programının 73. Bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.