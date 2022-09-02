Masterchef fragman yayınlandı mı? Masterchef yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Masterchef 59. Bölüm fragmanı izle!

Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak edilen, Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? İşte Masterchef 59. Bölüm fragmanı izle!

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında yer alan Masterchef programı, izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. 2 Eylül tarihinde yayınlanacak olan Masterchef 59. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki birçok kişi tarafından beklenilen Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? İşte Masterchef 59. Bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF YENİ FRAGMAN

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında birinci sırada yer alan Masterchef programı 2 Eylül Cuma günü saat 20:00'da izleyicileriyle buluşuyor. Televizyonda TV8 üzerinde yayınlanan Masterchef programının 59. Bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.