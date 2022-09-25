Tv8 ekranlarının sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Masterchef programının yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tv8 ekranında yayınlanan Masterchef fragman yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Masterchef fragman yayınlandı mı? 25 Eylül Masterchef fragmanı izle! Masterchef 82. bölüm fragmanı!

Masterchef fragman yayınlandı mı?sorusu Masterchef seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Jürileri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna olan Masterchef programının yeni bölümü 25 Eylül akşamı ekranlara gelecek. Merakla beklenen fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Masterchef fragman yayınlandı mı? 25 Eylül Masterchef fragmanı izle! Masterchef 82. bölüm fragmanı!

MASTERCHEF FRAGMAN YAYINLANDI MI?

25 Eylül akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Masterchef programının 82. Bölümü heyecanla beklenirken seyirciler Masterchef 82. Bölü fragmanını araştırıyor. Masterchef 82. Bölüm fragmanı haberimizin devamında yer alıyor.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.