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MasterChef fiskegrateng tarifi! En güzel fiskegrateng tarifi! Fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng için malzemeler!

MasterChef fiskegrateng tarifi! En güzel fiskegrateng tarifi! Fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel fiskegrateng hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında fiskegrateng hazırladı. Peki, fiskegrateng tarifi nedir? Fiskegrateng nasıl yapılır? Fiskegrateng nedir?

İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif fiskegrateng aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng nedir? Fiskegrateng nasıl yapılır, fiskegrateng yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER

500 gr morina balığı gibi kemiksiz, derisiz beyaz balık (dondurulmuş, taze veya pişmiş)

150 gr (1 su bardağı) kuru makarna

½ büyük pırasa, temizlenmiş ve dilimlenmiş

6 yemek kaşığı (85 gr) tereyağı

4 ½ yemek kaşığı un

3 su bardağı süt, ısıtılmış

3 yumurta

1 su bardağı ekmek kırıntısı

1 diş sarımsak, kıyılmış

2 yemek kaşığı tereyağı

tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede makarnayı tuzlu suda al dente kıvamına gelene kadar pişirin. Makarnayı delikli bir kaşıkla çıkarın ve bir kenara koyun. Aynı tencereyi kullanarak balığı pişirin (sadece çiğse) yaklaşık 5 dakika. Balığı süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduğunda balığı parçalara ayırın.

Fırını 200°C/ 400°F'ye ısıtın.

Büyük bir tencerede 6 yemek kaşığı tereyağını eriterek beşamel sosu yapın. Tereyağı köpürdüğünde unu çırpın ve yaklaşık 2 dakika pişirin. Yavaşça ısıtılmış sütü ekleyin ve çırpmaya devam edin. Pırasayı ekleyin ve iyice karıştırın. Tuz ve karabiberi damak tadınıza göre ekleyin. Sosu koyulaşana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin, birkaç dakika daha. Bir kenara koyun.

Bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve kıyılmış sarımsağı ekleyin. 1 dakika pişirin ve ekmek kırıntılarını ekleyin. Her şeyi karıştırın ve 1 dakika daha pişirin. Bir kenara koyun.

Yumurtaları ayırın. Sarılarını beşamel sosa karıştırın. Beyazlarını çırpın ve sosa katın. Sonra makarnayı ve balığı ekleyin ve her şeyi yavaşça karıştırın. Bir güveç kabına dökün ve üzerine sarımsaklı ekmek kırıntıları serpin. Fırına koyun ve 35 dakika pişirin.

Fiskegrateng'i tercihe göre rendelenmiş havuç salatasıyla servis etmek yaygındır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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