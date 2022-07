Masterchef fish and chips kim kazandı? Fish and chips nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasında bugün yayınlanan bölümde fish and chips düellosu yapıldı. Masterchef fish and chipskim kazandı merak ediliyor. Masterchef fish and chipskim kazandı ve fish and chipsnasıl yapılır araştırılıyor. Masterchef fish and chipskim kazandı? fish and chipsnasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF FİSH AND CHİPS KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında bugün fish and chips düellosu yapıldı. Diğer yarışmacılardan daha iyi fish and chips yapan bir yarışmacı üst tura çıkma hakkı kazanıyor. Masterchef'de fish and chips düellosunu kazanan Serpilay Salkım oldu.

Serpilay Salkım

FİSH AND CHİPS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400gramfileto mezgit

2adetorta boy patates

Kaplama harcı için:

1su bardağıun

1/2su bardağımısır nişastası

2adetyumurta

1su bardağımaden suyu

1/2su bardağısüt

1/2çay kaşığıtuz

1/2çay kaşığıkarabiber

Kızartmak için:

2su bardağıayçiçek yağı

Tartar sos için:

4yemek kaşığısüzme yoğurt

2yemek kaşığımayonez

4adetsalatalık turşusu

1yemek kaşığıkapari çiçeği

1yemek kaşığılimon suyu

1/4demetdereotu

1/4çay kaşığıtuz

FİSH AND CHİPS NASIL YAPILIR?