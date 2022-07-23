Masterchef fish and chips kim kazandı? Fish and chips nasıl yapılır?
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TV8'de yayınlanan Masterchef'de bugün fish and chips düellosunu kim kazandı merak ediliyor. Masterchef fish and chips kim kazandı ve fish and chips nasıl yapılır araştırılıyor. Peki, Masterchef fish and chips kim kazandı? fish and chips nasıl yapılır?
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MASTERCHEF FİSH AND CHİPS KİM KAZANDI?
Masterchef yarışmasında bugün fish and chips düellosu yapıldı. Diğer yarışmacılardan daha iyi fish and chips yapan bir yarışmacı üst tura çıkma hakkı kazanıyor. Masterchef'de fish and chips düellosunu kazanan Serpilay Salkım oldu.
FİSH AND CHİPS TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 400gramfileto mezgit
- 2adetorta boy patates
Kaplama harcı için:
- 1su bardağıun
- 1/2su bardağımısır nişastası
- 2adetyumurta
- 1su bardağımaden suyu
- 1/2su bardağısüt
- 1/2çay kaşığıtuz
- 1/2çay kaşığıkarabiber
Kızartmak için:
- 2su bardağıayçiçek yağı
- Tartar sos için:
- 4yemek kaşığısüzme yoğurt
- 2yemek kaşığımayonez
- 4adetsalatalık turşusu
- 1yemek kaşığıkapari çiçeği
- 1yemek kaşığılimon suyu
- 1/4demetdereotu
- 1/4çay kaşığıtuz
FİSH AND CHİPS NASIL YAPILIR?
- Kaplama harcı için; buzdolabında beklettiğiniz un, mısır nişastası, yumurta, maden suyu, süt, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
- Deri ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız fileto mezgitleri parmak şeklinde kesin arzuya göre dilim olarak bırakın.
- Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, parmak şeklinde kesin. Bol suda duruladıktan sonra üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
- İkiye böldüğünüz ayçiçek yağını ayrı ayrı tavalarda kızdırın. Fileto mezgit balıklarını hazırladığınız kaplama harcına buladıktan sonra kızgın yağda, arkalı önlü ters çevirerek kızartın.
- Parmak şeklinde doğradığınız patatesleri de kızgın yağa bırakın ve aralarda karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kızarmalarını sağlayın.
- Kağıt havlu üzerine aldığınız balık ve patatesleri, fazla yağını bırakmalarını için 2-3 dakika kadar dinlendirin.
- Tartar sos için; uç kısımlarını kestiğiniz salatalık turşularını küçük küpler halinde kesin. Dereotu ve kapari çiçeklerini incecik kıyın. Süzme yoğurt, mayonez, limon suyu, tuz ve doğranmış tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.
- Servis tabağına aldığınız kızarmış balık ve patatesleri, tartar sosla birlikte bekletmeden servis edin. Arzu ettiğiniz yeşillikler ile birlikte sevdiklerinizle paylaşın.